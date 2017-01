L'art au service de la maladie d'Alzheimer

« Aide mémoire » est une exposition qui vise à modifier notre regard sur les personnes atteintes de maladies de la mémoire. Jusqu’au 5 mars 2017, l’espace culturel Séraphine Louis de Clermont de l’Oise propose une exposition gratuite, à l’initiative du pôle photographique de l’Oise Diaphane et de l’association Françoise pour l’oeuvre contemporaine en société.



Les organisateurs parlent de « Aide-mémoire » au sens de « memoriae auxilium » en latin qui pourrait signifier : « aider la vie, la renforcer ou porter secours à une mémoire ».



Les sculptures, peintures, dessins, photographies révèlent notre humanité autour des errances de l’esprit humain, quand le déclin de la mémoire « nous met face à nous-même, face à une histoire personnelle en fuite ou à une personnalité qui s’isole ou s’anémie ».



Mobilisant le philosophe Régis Debray qui affirme que “représenter, c’est rendre présent l’absent “, les oeuvres parlent ici de la mémoire qui dégénère, de l’esprit qui dévie. Elles invitent à « traverser le miroir pour expérimenter une certaine légèreté de l’être ».



Entrée libre jusqu'au 5 mars à l'Espace culturel Séraphine Louis, 11 rue du Donjon à Clermont de L'Oise, ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.



Le 28 février des tables rondes seront organisées autour de l'art brut, l'art thérapie, et l'accompagnement des aidants.



Pour connaître le programme de la journéee et s'inscrire : téléphonez à Christina au 0788 721 568 ou envoyez un mail à touch@francoiseartmemo.fr.