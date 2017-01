Easyshower : N°1 Français de la douche et salle de bain sur mesure

Avec l’âge, l’accès à une douche ou une baignoire traditionnelle devient de plus en plus contraignant et l’idée de grands travaux pour adapter sa salle de bain n’est pas toujours simple.





Ces baignoires/douches à porte offrent un accès facile à la douche sans faire de travaux de carrelage ni de faïence et ce en moins d’une journée. Ces baignoires/douches à porte offrent un accès facile à la douche sans faire de travaux de carrelage ni de faïence et ce en moins d’une journée. Easyshower vous propose un concept innovateur : remplacez votre ancienne baignoire avec une douche sécurisée.







Easyshower s’occupe de tout :

Une fabrication française unique et sur-mesure à la main

Installation sans travaux de carrelage, la baignoire sera retirée, pour y installer votre espace douche Easyshower