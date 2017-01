Seniors et numérique : conseils pour se lancer

Depuis 2014, le forum Seniors et numérique de l’Opar, à Rennes, rassemble chaque année plusieurs centaines de personnes. « Les seniors font preuve d’une vraie curiosité, d’une vraie envie d’apprendre », se félicite Victor Germier, l’un des organisateurs de l’événement. Comment se positionnent aujourd’hui les plus âgés face à l’outil digital ? Quels conseils pour se lancer ? Eléments de réponse.



La fracture numérique générationnelle est en passe de se résorber. En 2016, 63 % des 55 ans et plus utilisaient internet*, et 69 % d’entre eux possédaient au moins un ordinateur, un smartphone ou une tablette.



A Rennes, l’Opar (Observatoire et pôle d'animation des retraités rennais) propose deux ou trois ateliers informatique tous les matins.



Une demi-douzaine de participants s’y retrouve pour s’initier ou approfondir leur usage des nouvelles technologies.





Un club pour les seniors, par les seniors

Conseils pour se lancer

* Chiffres issus du baromètre TNS Sofres sur les 55 ans et + 2016.







« Certains des participants ont décidé, de leur propre initiative, d’organiser un club multimédia hebdomadaire », indique Victor Germier. Un après-midi par semaine, ils échangent sur leurs problèmes informatiques, s’entraident, bref, créent du lien autour des outils numériques.Leurs motivations pour s’y mettre ? « Echanger avec leur proches par mail ou sur les réseaux sociaux, trier et partager des photos », répond Victor Germier.« Mais aussi s’adapter à la société d’aujourd’hui, de plus en plus informatisée. Une contrainte à la base, mais qui fait naître une certaine curiosité pour internet et débouche sur des usages ludiques ou culturel de l’ordinateur », poursuit-il.Si 41 % des seniors sont attirés par les nouvelles technologies, 33 % n’en sont pas moins inquiets. Victor Germier livre quelques conseils pour se lancer.« D’abord, avoir vraiment envie. Ensuite, faire preuve de patience : c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Et si possible, participer à un club ou un atelier, plutôt que de rester seul face à un objet un peu inconnu. L’échange, le partage d’expérience sont des moteurs d’apprentissage », souligne-t-il.Et le 28 février, les Rennais âgés pourront se familiariser avec les nouvelles technologies lors du forum organisé par l’Opar. Mais aussi, à leur demande, en savoir plus sur les technologies de demain.Forum Seniors et numérique, le 28 février 2017 à la Maison des associations (6 cours des Alliés, Rennes). Entrée gratuite, ouverte à tous.