Science du soin : implémentation de l'informatique dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la maladie d’Alzheimer (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia : BPSD) forment un défi majeur dans la prise en soin de la maladie autant pour les patients que pour les aidants.



La prise en charge multimodale, Humanitude®, est une méthodologie qui se concentre sur les perceptions, les émotions et la communication orale. Des études ont montré l’efficacité de cette méthodologie, avec une réduction signifiante des BPSD, comparée avec la prise en charge conventionnelle.



Mots clés : Alzheimer – Humanitude – Etude – BPSD – Intelligence artificielle



