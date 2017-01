Un musée accessible à toutes les formes de handicap

« Réfléchir à comment la personne en situation de handicap va pouvoir se laisser porter et émouvoir par une œuvre ». Voilà qui résume parfaitement la promesse du musée de Flandre, à Cassel, dans le Nord de la France.



Comme le résume Sandrine Vézilier, Directrice du musée, c’est ainsi qu’ont été pensés les travaux autour de l’accessibilité, qui ont précédé la réouverture du musée en 2010.





Accessibilité au musée et aux œuvres







Un label « Tourisme et handicaps »

Ecouter un tableau et toucher une œuvre sont rendues possibles par des visites audio-descriptives, et des maquettes tactiles en relief des tableaux. Ici, les sens sont stimulés, et on s’adapte à tous les handicaps.Visites en langage des signes et ateliers adaptés aux handicaps mentaux permettent également d’aller au-delà de l’accès aux bâtiments, comme le montre ce reportage de l’AFP.De telles initiatives se multiplient partout en France. Identifiables grâce au label « Tourisme et Handicaps », il garantit une information fiable sur les 4 handicaps : auditif, mental, visuel et moteur.