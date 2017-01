Des veilleurs solidaires contre l'isolement des seniors

Dans le 19e arrondissement de Paris, des petites équipes de bénévoles se sont organisées en réseau de veilleurs pour prévenir l’isolement des personnes âgées.



Habitants et acteurs locaux (boulangers, cafetiers, pharmaciens, kiné, gardiens…) s’organisent pour détecter chez les personnes âgées d'éventuels signes d'isolement, identifiables par ce qu'on appelle la situation de glissement.





Observer les premiers signes d’isolement

Un programme voué à être déployé

Une altération de l’état général, vestimentaire, physique ou même de santé alerte d’une situation potentiellement dangereuse. Quand une telle situation est observée, la personne est immédiatement contactée et orientée – avec son accord – vers les services sociaux adaptés à sa situation.Porté par la Fondation de la Maison des Champs et financé par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) et la Fondation de France, ce programme expérimental a vu le jour en 2016 et devrait être déployé plus largement sur le territoire.