En bref : les actualités professionnelles de la semaine

Nouvelles recommandations Anesm pour sur les déficiences sensorielles

Ces nouveaux outils de l’agence s’intéressent non seulement aux déficiences auditives et visuelles, qui touchent respectivement 1/3 et 82 / des plus de 60 ans, mais aussi aux autres déficiences (gustative et olfactive, tactile et enfin vestibulaire).Déclinés en deux volets, l’un dédié aux Ehpad , l’autre aux résidences autonomie , ils se composent de deux parties chacun.La première comporte des recommandations générales, la seconde des recommandations spécifique pour chaque type de déficience sous forme de fiches repères, l’objectif étant à la fois de reprérer mais aussi d’accompagner les résidents qui en souffrent.