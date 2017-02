Le 19 janvier 2017, le Conseil Scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA (ISEC) a organisé à Paris sa cérémonie annuelle des ORPEA Excellence Awards.

L’occasion de mettre à l’honneur et de récompenser quatre structures du Groupe qui ont mis en place la réflexion éthique clinique la plus pertinente ainsi que les meilleurs programmes ou publications en recherche et en innovation soignante.

24 projets, issus des filiales du Groupe de 8 pays, ont été retenus pour concourir dans l’une des trois catégories suivantes : Ethique clinique, Recherche et Innovation soignante.





Forte du succès de la 1re édition des ORPEA Excellence Awards qui avait rassemblé 12 candidatures, cette 2e cérémonie illustre le succès de la démarche engagée ainsi que l’engagement des équipes du Groupe à promouvoir l’éthique clinique dans leurs pratiques et développer des projets de recherche ou d’innovation soignante.





Cette année encore, les initiatives présentées témoignent de l’attention portée au respect de la dignité et du bien-être des résidents et patients, mais également de la volonté d’améliorer sans cesse la prise en charge proposée.





Cette cérémonie a également été marquée par l’intervention très appréciée du Pr Monique ROTHAN-TONDEUR (titulaire de la chaire de recherche en sciences infirmières AP-HP/LEPS Université Paris 13, et professeure associée à l’Université de Montréal), sur le thème « Enchanter nos pratiques par l’innovation : recherche et innovation en soins ».





Les lauréats des ORPEA Excellence Awards

4 lauréats ont reçu leur trophée des mains du Dr Jean-Claude MARIAN, (Président fondateur du Groupe ORPEA), du Pr Alain FRANCO (Président du Conseil Scientifique et Ethique International (ISEC) du Groupe ORPEA), et du Dr Linda BENATTAR (Directrice médicale Internationale du Groupe) :





Catégorie Ethique Clinique

Ciné-Ethique (Clinique SSR Moulin de Viry, France)

Depuis octobre 2014, la clinique du Moulin de Viry organise chaque mois une soirée « Cinéma & Éthique » autour du principe : un film = un débat.

Chaque séance est ouverte aux patients et à leur entourage, au personnel et usagers, ainsi qu’aux partenaires externes de la clinique. Un film, choisi pour son lien avec une thématique éthique, est projeté et suivi d’un débat animé par un membre du comité d’éthique de la clinique, en présence d’un spécialiste du thème de la projection.

Chaque projection est en outre accompagnée d’une exposition thématique, présentée dans l’établissement durant tout le mois.





Ce projet permet un échange entre professionnels et usagers, en mettant de côté le statut de chacun : un partage d’expériences sans jugement se crée grâce à une œuvre de fiction. Il s’inscrit de plus dans une démarche d’amélioration permanente, puisque la satisfaction, les attentes et les souhaits des usagers, professionnels et partenaires sont régulièrement interrogés.





Catégorie Recherche

Douleur chronique et état de stress post-traumatique (Résidence les Mimosas, Magagnosc, France)

Des travaux récents mettent en évidence l’existence fréquente de plaintes somatiques co-morbides lors d’états de stress post-traumatique, avec des facteurs de maintien similaires pour la douleur et l’état de stress. Chez le sujet âgé, les données disponibles sont toutefois restreintes.





Cette étude a permis de vérifier l’hypothèse que les douleurs chroniques présentées par les sujets âgés institutionnalisés peuvent révéler un état de stress post-traumatique, chez cinq sujets âgés douloureux féminins récemment entrés en institution.

Dans ces cinq situations, la douleur chronique s’avère être en lien avec la réactivation d’un traumatisme ancien ou l’impact d’un traumatisme récent.

De plus, un protocole thérapeutique bref fait régresser tant la douleur, que l’état de stress post-traumatique.

En conclusion, ces résultats invitent à rechercher systématiquement un état de stress post-traumatique lors de douleurs somatiques chez une personne âgée entrée en institution.





Catégorie Innovation soignante

Le Programme « Fit & Mobile 77 + » d’entretien physique pour l’endurance et l’équilibre des personnes âgées (SeneCura, Vienne, Autriche)

Les limitations fonctionnelles et de mobilité liées à la dégradation, avec l’âge, de la force musculaire, de l’équilibre et de l’endurance physique, sont associées à une plus grande faiblesse, ainsi qu’à un risque de chute, une morbidité et une mortalité plus élevés.





Basée sur une étude pilote menée avec l’Université médicale privée Paracelse de Salzbourg, le programme de fitness « Fit & Beweglich 77+ » a été mis en place dans 15 EHPAD SeneCura en Autriche dans l’objectif d’accroître la force musculaire, l’endurance, la coordination et l’équilibre des résidents.





Ce programme d’entraînement est progressif en résistance, et accompagné par des entraîneurs spécialisés.

Des prestations de physiothérapie, d’ergothérapie, ainsi que des conseils sur les régimes et la nutrition étaient également proposés en complément.





Suite à ce programme, des effets positifs ont été enregistrés sur la mobilité, le statut nutritionnel, la fonction physique, la confiance, les activités quotidiennes et l’autonomie. Source de bien-être, ce programme a contribué à créer du lien et favoriser les échanges avec les habitants du village (le centre de fitness est devenu un lieu de rencontres apprécié avec les habitants du village ; les voisins de plus de 77 ans pouvant y accéder gratuitement).





Prix spécial du jury

Le Collège des Psychologues, Division Psychiatrie

Le Collège des psychologues, qui accueille à ce jour plus de 200 psychologues exerçant en Psychiatrie, en SSR ou en Gériatrie, a été créé en 2004. Il encourage la collaboration transversale entre les praticiens du Groupe, soutient la réflexion clinique et la formation continue des professionnels, et favorise la coopération avec des professionnels d’autres horizons, dans une démarche d’amélioration constante des soins aux patients et résidents.





Le Collège des psychologues organise deux rencontres par an, autour d’une thématique annuelle en lien avec les pratiques de soins en institution, associant ainsi journées d’intégration des nouveaux psychologues du Groupe et journées d’étude.

Il coordonne la revue Cliniques – Paroles de praticiens en institution, édité chez érès, et développe divers outils de médiation thérapeutique et de formation ciblée.

Enfin, le Collège des psychologues anime la Cellule d’intervention institutionnelle, créée afin de proposer une démarche commune en cas de situation d’urgence institutionnelle, c’est-à-dire d’événement ayant effraction dans la vie de la structure de soins et pouvant entraîner un « trauma institutionnel ».





« La qualité des 24 projets proposés témoigne de l’attention portée au quotidien par les équipes au respect de la dignité et du bien-être des résidents et patients.

Les ORPEA Excellence Awards contribuent à promouvoir auprès des équipes, une culture professionnelle responsable et pragmatique de l’éthique clinique, et invitent à la créativité, à innover, à se questionner et à rechercher pour améliorer sans cesse la prise en charge proposée. Cette année encore, de très beaux projets ont été présentés et valorisés, dont certains pourront être déployés sur de nombreux établissements. Merci à l’ensemble des candidats et félicitations aux lauréats ! » Dr Linda BENATTAR, Directrice Médicale internationale du Groupe ORPEA.