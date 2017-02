Des kits pour les aidants

Comment aider, soutenir, soulager les proches aidants qui prennent soin d'un proche fragilisé, malade ?



Parmi les initiatives, la Journée Nationale des Aidants (JNA), qui a lieu chaque 6 octobre, propose un "kit aidants" avec plusieurs supports et vidéos/tutoriels ou tutos pratiques.



L'équipe de la JNA s'est rendu chez Aster-ICF, un institut de formation et de professionnalisation du secteur santé, qui organise des ateliers gratuits pour les aidants (voir le planning des ateliers Aster-ICF)



Voir les explications en images (tutos) sur les gestes et postures à privilégier et sur les aides techniques qui aident à vivre, se déplacer :

Où trouver du soutien ?

Comment s'y retrouver parmi les maisons de retraite et oser parler de sa culpabilité en tant que proches aidants ?Quelles solutions de répit pour souffler, s'occuper de soi, de sa santé, voire prendre quelques jours de vacances ?Aider et protéger sa santé.Aider et travailler : comment l'entreprise peut agir ?L'aidé est symbolisé par le coeur de la Journée nationale des aidants, quant à l'aidant il devient "chaton", petit-nom que l'on se donne souvent entre très proches !Découvrez le Kit Aidants de la Journée nationale des aidants Et aussi le nouveau site de la Maison des aidants