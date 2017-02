Dossier : prendre soin de sa bouche

Alimentation, langage, communication : notre bouche joue un rôle essentiel dans notre quotidien. Il est donc primordial d’en prendre soin tout au long de la vie, et plus encore quand on avance en âge, pour conserver une bonne qualité de vie. Pour connaître les bons gestes à effectuer, suivez le guide.



Un bon état bucco-dentaire nécessite à la fois de bons gestes au quotidien et un suivi régulier chez le dentiste, souligne le Dr Marie-Hélène Lacoste-Ferré, qui a rédigé le guide Prendre soin de ma bouche, pourquoi ? Comment ?





Une démarche quotidienne à ne pas négliger

quel matériel choisir ?

comment se brosser les dents correctement ?

comment nettoyer sa prothèse ?...

Le rôle du chirurgien-dentiste

Un fascicule très complet qui regroupe desMais surtout, qui explique à quoi servent ces gestes et ces produits : ainsi, un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium permettra de diminuer l’acidité buccale et ainsi prévenir l’apparition de mycose ; tandis qu’un dentifrice aux amines fluorées contenant un antiseptique créera un environnement salivaire fluoré, protecteur des dents, avec une action antiseptique qui préviendra caries et maladies des gencives.Le guide détaille également le rôle du chirurgien-dentiste, et: douleur, saignements, instabilité des prothèses, bouche sèche…« Si les signes douloureux, inflammatoires ou infectieux s’installent, si le port de prothèses est interrompu, la personne ne va pas pouvoir s’alimenter correctement, son état général va s’altérer d’autant plus rapidement qu’il existe une pathologie chronique sous-jacente(diabète, maladies cardio-vasculaires, problèmes articulaires) », rappelle le guide.Une intervention rapide permettra de prévenir une aggravation.