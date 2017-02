Alzheimer sur le devant de la scène

Inconnus ou célébrités, ils sont de plus en plus nombreux à s’engager pour porter la maladie sur le devant de la scène, pour mobiliser autour de la recherche ou tout simplement faire la lumière sur la vie avec la maladie. Tour d’horizon des dernières initiatives.





Le lundi 30 janvier, nombre d’artistes se sont réunis salle Pleyel, à Paris, pour chanter lors du 12ème gala de l’Association pour la recherche sur Alzheimer, organisé par Thomas Souchon et parrainé par Mireille Darc.Julien Clerc, Sandrine Kiberlain, Vincent Delerm ou encore Carla Bruni, particulièrement touchée par une maladie dont était atteinte sa grand-mère, se sont produits sur scène. « Quand on perd tous ses souvenirs, on perd tout », a souligné l’ancienne première dame Des tranches de vie absurdes, des dialogues qui n’ont parfois ni queue ni tête : l’auteur de ce blog, un jeune trentenaire raconte sur son blog son quotidien partagé avec sa grand-mère. Elle a Alzheimer, il est chômeur : ça rime… mais ça ne rime à rien. Une fenêtre virtuelle sur une situation bien réelle , vécue par nombre de proches et d’aidants.Le professeur Baulieu a lancé un appel au financement participatif pour soutenir la recherche. Le chercheur espère récolter 100 000 euros pour développer un traitement de la maladie en ciblant la protéine Tau grâce à une autre protéeine présente dans notre organisme, la protéine FKBP52.De son côté,organise une campagne d'appel aux dons originale avec la marque de vêtements Waah. Jusqu’au 12 février, pour chaque t-shirt ou sweat shirt ( modèle « mémoire » ) acheté, 5 euros seront en effet reversés à l’association, en faveur de la recherche.