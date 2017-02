Activités physiques, suivez le guide

En 2017, Marseille devient la capitale européenne du sport. L’occasion pour l’Institut de gérontologie sociale marseillais de publier un guide très complet dédié à l’activité physique des seniors.



« Réinvestir le corps vieillissant constitue le premier pas d’une prévention du mauvais vieillissement ou d’un vieillissement compliqué », souligne le professeur Philippe Pitaud, le directeur de l’institut, en préambule du guide Mouvement et bien-être.



Au fil de ses 48 pages, il rappelle l’importance de l’activité physique mais aussi du fait qu’elle doit être choisie et non subie, adaptée et pratiquée en douceur.



Plus concrètement, les lecteurs y trouveront :



la liste des bonnes questions à se poser avant de se lancer ;

des définitions ;

la liste des précautions à prendre ;

un questionnaire détaillé pour mieux comprendre votre motivation et ce qui vous freine ;

une séance de gym douce expliquée pas à pas ;

la liste des adresses utiles à Marseille.

Le guide est distribué gratuitement aux Marseillais âgés. Renseignez-vous auprès du Clic le plus proche