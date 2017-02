Communication, colocation : de nouvelles initiatives intergénérationnelles

Habitat partagé, cohabitation intergénérationnelle : on le sait, les solutions de logement alternatif ont le vent en poupe, surtout quand elles font le lien entre les âges. Mais pour communiquer ensemble, d’autres solutions existent. Gros plan sur les dernières initiatives en la matière.



Née en 2016, MamyRoom est une plateforme de mise en relation entre personnes âgées qui ont une chambre à proposer et jeunes de moins de 30 ans qui cherchent à se loger.



Grâce à une fiche très détaillée, qui porte sur le logement mais aussi les habitudes de vie et les services attendus et proposés par le logeur, seniors et jeunes peuvent voir très rapidement s’ils se correspondent.



Bien sûr, les profils sont vérifiés et l’entreprise suit aussi le devenir de la cohabitation.



Une bonne solution pour tisser de nouveau liens tout en y gagnant sur le plan économique : pour les seniors, le loyer apporte un complément de revenus, pour les jeunes, les sommes à débourser sont abordable. Le loyer mensuel moyen se monte en effet à 200 euros.





Réunir virtuellement les générations

Bonus

Souvent décrié comme coupant ses usagers du monde qui les entoure, le téléphone portable peut pourtant rapprocher les générations. C’est le pari de Papoti , une application dédiée aux grands-parents et à leurs petits-enfants.L’appli permet de créer un espace commun, à deux, où l’aîné et son petit-enfant peuvent discuter, échanger des photos, dessiner, jouer… en temps réel. Une jolie façon de maintenir le lien malgré la distance.A revoir cette semaine, le joli film de Stéphane Robelin, Et si on vivait tous ensemble , le 9 février à 20h55 sur France 3 (photo ci-dessus).