De l'exercice pour prendre soin de son cœur

Février, mois de la Saint-Valentin… et de la journée du cœur. Cette année, le sport, outil de prévention incontournable, était à l’honneur. Pour les jeunes et les moins jeunes : quel que soit son âge, il est toujours possible de faire du sport pour conserver un cœur en bonne santé. Explications et conseils.



Du 9 au 11 février, Rennes, Nantes et Strasbourg ont accueilli la quatrième journée du cœur. Au programme, des débats, conférences et ateliers sur le cœur et le sport.



La mobilisation se poursuivra jusqu’au mois d’octobre, avec les journées Mon cœur en région qui se tiendront à Colmar, Dôle, Lille et Pessac.



La Fédération française de cardiologie organise en parallèle des journées d’information et de prévention dans toute la France (dates et lieux indiqués sur le site de la fédération).



Mais pas besoin d’attendre l’un de ces rendez-vous pour vous lancer !





Les effets du sport sur le cœur

Quels sont les meilleures activités pour le cœur ?

Je ne sais pas par où commencer…

A quel rythme pratiquer ?

Le cœur est un muscle : le stimuler régulièrement, par du sport ou une activité physique, permet de le garderComme le reste de notre corps, ce muscle vieillit, il perd notamment en élasticité et en contractilité.Par ailleurs, le débit cardiaque diminue de 30 à 40 % avec l’âge et la tolérance à l'effort se réduit.: nous fatiguons moins vite, nous sommes moins essoufflés… et le risque de maladie cardiaque est divisé par deux.De plus, l’activité physique améliore la circulation sanguine, la souplesse des artères et diminue les chiffres de la pression artérielle : notre système cardio-vasculaire a tout à y gagner !L’idéal ? Choisir des activités qui reposent sur l’et la, pas la performance : de la marche, du vélo, de la natation tout en douceur, de la danse de salon, de la gym douce, du yoga, du tai chi ou du qi-gong.Même le ménage et le jardinage comptent : ce qui importe c’est de bouger, ne pas rester statique.Faites de la marche ! « La marche permet une adaptation très progressive du cœur et de la respiration à l’effort. Si vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps, commencez par marcher 5 à 10 minutes et augmentez peu à peu votre temps de promenade pour parvenir à une demi-heure, ou plus si le cœur vous en dit », recommande la Fédération française de cardiologie.Vous pouvez aussi vous renseigner au Clic ou à la mairie pour savoir s'il existe des ateliers de sport adapté aux seniors près de chez vous.Ou vous appuyer sur la plateforme en ligne GetPhy qui propose des programmes d'exercices gratuits pour les personnes âgées.Il est recommandé de pratiquer une activité physique au choix à raison d’(bien s’hydrater, éviter par temps trop froid ou trop chaud, aller à son rythme…).Mieux vaut êtreque concentrer l’effort sur un jour ou deux dans la semaine.Et si nécessaire, il est possible del’activité par tranches de 10 minutes.