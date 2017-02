Kit des aidants : zoom sur le répit

Après les conseils en images sur les bonnes postures à adopter et les aides techniques qui permettent d’aider plus facilement son proche âgé, gros plan sur un deuxième volet du kit des aidants, consacré aux solutions pour prendre des vacances et du répit.



Deux types de solutions y sont mis en lumière. Les centres de vacances-répit pour les binômes aidants/aidés tout d’abord.



Que peut-on y trouver ? Qu’est-ce qu’un séjour apporte aux aidants mais aussi aux aidés ? Dans quelles conditions les vacanciers y sont-ils accueillis ? Comment les financer ? Le kit propose de découvrir les réponses en images, à travers les témoignages de professionnels mais surtout d’aidants, comme Gabriel F. ou Gérard T.









Leensuite, avec un focus sur l’ association Bulle d’air qui offre de tels services aux aidants de la région Rhône-Alpes depuis 2011. Pour quelques heures ou quelques jours, des intervenants de confiance viennent à domicile, les remplacer auprès de leur proche fragilisé et leur permettre de souffler.