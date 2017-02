Tutelle, curatelle : mieux comprendre en images

Tutelle, curatelle, mesures de protection… Des mots qui recouvrent des notions complexes, souvent un peu floues, parfois sources d’idées reçues. Pour mieux comprendre les missions des mandataires judiciaires, explications en images.



"Les mandataires judiciaires (tuteurs et curateurs) prennent la place des familles… Ils ne se préoccupent que d’argent, et ils n’en laissent pas suffisamment aux personnes protégées pour vivre. Ils ne sont jamais contrôlés. Les personnes protégées ne peuvent plus rien faire" : préjugés ou réalité ?



Pour démêler le vrai du faux, et repréciser la nature et le sens de leurs missions, les mandataires professionnelles ont conçu une campagne de communication en images.



Ils y rappellent notamment qu’un majeur protégé continue de prendre les décisions qui concernent sa personne : lieu de vie, relations amicales ou amoureuses ; que les mandataires peuvent les aider dans la réalisation de leurs projets personnels (vacances, mariages…) ; ou encore que la priorité est toujours donnée à la famille par le juge des tutelles dans la désignation du tuteur ou du curateur.



En 10 images, l’essentiel est expliqué de façon claire et pédagogique, pour aider les proches et les familles des majeurs protégés à s’y retrouver.



A consulter ici