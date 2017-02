Une saison 2 pour les Zastuces

Après la magie, place à la vraie vie. Cette saison 2 des Zastuces, le programme de prévention initié par les caisses d’assurance retraite de Bourgogne Franche-Comté* en direction des personnes âgées, met Renée, Colette, Charles ou encore Jean-Paul en vedette dans une nouvelle série de 40 vidéos.

Bien vieillir, ce n’est pas magique, rappelaient les Zastuces en 2015. Magiciens de génération en génération, les membres de cette famille pas comme les autres livraient conseils et astuces en matière de prévention via un programme court diffusé à la télévision et sur internet.

Pour cette année, place aux témoignages : une vingtaine de personnes âgées de 60 à 91 ans expliquent face caméra la façon dont ils vivent leur avancée en âge.

Michel, par exemple, s’est mis à l’orgue de barbarie il y a 19 ans, lorsqu’il a pris sa retraite. Il partage sa passion en allant jouer en maison de retraite et les hôpitaux, et a même monté un groupe de chant.

Une manière de vivre ses envies tout en étoffant son réseau social.

Quant à Charles, 88 ans, il aide sa femme malvoyante tous les matins… mais accepte aussi l’aide apportée par une personne venant cuisiner les repas et les partager avec eux : « on a toujours quelqu’un autour de nous, c’est important », souligne-t-il.

Aménagement du logement, activités physiques, loisirs, informatique, aides, sommeil… Chacune des 40 vidéos font la preuve par l’image qu’il est possible de bien vieillir en mettant en pratique des conseils simples, mais pertinents.

La série a en effet été construite sous le regard expert de l’Association santé éducation prévention sur les territoires (Asept) et le professeur Patrick Manckoudia, chef du service gériatrie à l’hôpital de Dijon.



Découvrir la saison 2 des Zastuces en images









* La Caisse d'assurance retraite (Carsat), la MSA (Mutuelle sociale agricole) et le RSI (régime social des indépendants).