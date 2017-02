A lire : Encore un instant, de Claude Sarraute

A l’aube de ses 90 ans, Claude Sarraute vient de signer son 13ème ouvrage. La journaliste y confie avec beaucoup d’autodérision souvenirs et regrets, difficultés du grand âge et joies du quotidien, en espérant que la vie lui accorde « encore un instant »…



Avec son franc-parler légendaire, la presque nonagénaire dresse un portrait tout en contrastes de ses années de vieillesse. Le corps qui ne répond plus : « ras-le bol de ces douleurs, de ces malaises, de ses angoisses » (page 90).



Mais les plaisirs, les privations subies trop longtemps envolées, « la liberté de revenir enfin sur tous les tabous, les interdits qui ont encombré [son] existence jusqu’ici » (page 94).



Sans oublier de s’indigner du sort réservé aux plus âgés, de « cette manière si répandue de nous appeler petites mamies et petits papys, nous, les seniors. Avec une prétendue affection légèrement teintée de condescendance. Comme si, en perdant deux ou trois centimètres avec le grand âge, notre rôle s’était réduit à celui de grands-parents » (page 110).



Un livre en forme, aussi, de recueil de souvenirs. Des souvenirs qui sont « ce qui [la] retient à la vie » (page 121), elle qui était autrefois terrifiée par le crépuscule de la vie, au point d’adhérer à l’association Mourir dans la dignité.



« Plus je vieillis, plus je m’isole, plus ma vie se rétrécit et moins j’ai envie d’y mettre un terme » (page 123), confie-t-elle. Un récit plein de gouaille et d’émotion.





Encore un instant

Claude Sarraute

EUR 19,00

Broché: 192 pages

Editeur : FLAMMARION (25 janvier 2017)