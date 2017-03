Hérault : les aidants bienvenus à bord de l'Api Bus

Nous avons déjà présenté l'Api bus : un bus proposant un programme d'"Animation, de prévention et d'information" pour bien vieillir, dans l'Hérault. Il ouvre aujourd'hui ses portes aux proches aidants.



Les communes qui le souhaitent (elles sont une dizaine aujourd'hui) demandent à l'Api bus de faire halte chez elles pour proposer un lieu itinérant d’accueil, d’information et de prévention, adapté aux situations de handicap.



En partenariat avec le Conseil départemental et France Alzheimer, plusieurs communes ont choisi le projet d'aides aux aidants.



L'Api bus accueille une petite dizaine d'aidants et l'atelier est animé par professionnels de l'ADMR (association des services à domicile) et un psychologue.



L'Api bus fera halte une fois par mois pendant trois mois dans les communes volontaires pour trois groupes de parole autour d'un thème différent.



L'enjeu de l'atelier "Je suis aidant et j'en parle" est de libérer la parole, découvrir les expériences des autres aidants, prendre du recul, se sentir moins seul dans son rôle d'aidant, s'informer, connaître les aides possibles, la façon de remplir les dossiers administratifs (Apa : allocation personnalisée d'autonomie), les services à domicile, les formules de répit...



Les autres ateliers à venir auront pour thème : la relation aidant/aidé et préserver sa santé d'aidant.



En savoir plus sur ces ateliers qui sont gratuits pour les aidants (financements par la commune notamment) : ADMR CASTRIES - castries@fede34.admr.org - 04 67 70 43 76