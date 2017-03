En Pays Médoc : "Main dans la main" avec les aidants

Suite à une enquête approfondie auprès de 180 aidants du Pays Médoc, réalisée avec l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (Isped) de l'université de Bordeaux : le besoin le plus criant des aidants reste celui d'une information organisée.



Main dans la main

Un groupe de travail spécifique a été mis en place avec les experts de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et l’association Santé Autonomie Médoc (SAM). Ils ont créé un petit magazine, intitulé "Main dans la Main" destiné aux aidants afin de les informer des aides dont eux-mêmes peuvent bénéficier.



Cette lettre-magazine est aussi adressée aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens) afin qu'ils ne négligent pas l’entourage des personnes malades.



Edité deux fois par an, "Main dans la Main" propose des renseignements pratiques, des conseils, une liste de contacts, et un article thématique.

Le premier numéro de fin 2016 avait pour thème : l’accueil d’un parent dépendant à domicile.



Pour recevoir "Main dans la main" mais aussi suggérer des informations : contactez le service Santé Autonomie Médoc au 05 56 73 07 29 - contact@santeautonomiemedoc.fr