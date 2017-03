Vous vous souvenez du magnifique ouvrage "Et puis Paulette" de Barbara Constantine qui racontait l'invention d'une vie au grand âge dans un village rurale ?



Sa rencontre avec Eugénie l'animatrice de l'Ehpad de Mézières-en-Brenne (Etablissement pour personnes âgées dépendantes) à côté de chez elle, appuyée par le dynamisme de l'illustratrice Cecyl Gillet, lui ont donné envie de rédiger plusieurs jolis portraits de résidents.



Ils s'appellent Michel, Irène, Jeanne, Augustin... et racontent leur courte jeunesse, leur dernier jour d'école (entre 11 et 14 ans), leurs patrons, leurs amours, leurs enfants et petits-enfants... La guerre, la dureté de la vie, "sans télé ni portables, sans électricité, sans l'eau courante", ont marqué leur mémoire comme les rires et les pleurs. Ils n'en reviennent pas d'être arrivés à cet âge là !

Les auteurs ont choisi un style espiègle, surtout pas "gnangan", pour mettre en scène ces témoignages touchants d'une vie passée à toute allure. Ces jolis portraits donnent envie d'aller rencontrer d'autres vieilles personnes, dans d'autres maisons de retraite.



Barbara Constantine affirmait qu'elle n'irait "jamais vivre dans ce genre de lieu" mais elle a quelque peu assoupli son point de vue après avoir rencontré les résidents de cette "Rolls" des EHPAD. Elle admet leur raison d'être : accueillir, accompagner la grande fragilité, la maladie neurodégénérative et rester en contact avec les autres : "se faire des copains et des copines", jusqu'au bout.



L'auteur continue pour autant à imaginer des alternatives à l'EHPAD, d'autres façons de vivre l'avancée en âge, de s'accompagner, de cohabiter entre les générations... dans l'esprit d'"Et puis Paulette".



Petits portraits de très grandes personnes

Barbara Constantine

Illustré par Cecyl Gillet

Editions Calmann Levy

Collection : Littérature Française

14,90 € - 176 pages

