Dépistage et prévention : focus sur le côlon et les reins

En mars, le printemps revient… les semaines des reins et du côlon aussi. Comme chaque année, des opérations gratuites de dépistage, d’information et de sensibilisation sur les maladies rénales et les cancers colorectaux sont organisées dans toute la France. L’occasion de mettre un coup de projecteur sur ces maladies qui touchent plus particulièrement les personnes âgées, et les bons gestes pour les prévenir.





Prendre soin de ses reins

Rester en forme et avoir une activité physique régulière, Contrôler régulièrement sa glycémie, Surveiller sa pression artérielle, Manger sainement et surveiller son poids, Maintenir un apport en liquides adéquat, Ne pas fumer, Ne pas consommer de médicaments en vente libre de façon régulière, En présence d’un ou plusieurs facteurs de risques (diabète, hypertension artérielle, antécédents familiaux), faire contrôler sa fonction rénale.

Sept jours pour tout savoir sur son côlon

La semaine du rein, qui a débuté le 4 mars, met cette année l’accent sur l’obésité, qui peut entraîner des complications rénales : il est donc essentiel d’adopterDe nombreuses actions sont organisées dans toutes la France. Pour sensibiliser, informer, mais aussi se faire dépister anonymement et gratuitement si on le souhaite.Et toute l’année, pour éviter les maladies des reins, la Fondation du rein recommande de :Du 7 au 14 mars, les personnes âgées de 50 ans et plus peuvent égalementdans le cadre des « colon days » 2017.Il vous aidera à déterminer vos facteurs de risque et vous orienter vers le mode de dépistage le plus adapté.Rappelons que le cancer du côlon peut se développer sans symptôme, et que plus il est diagnostiqué tôt, plus la guérison est probable.Aux Etats-Unis, une étude récente vient d’ailleurs de démontrer que l’incidence des cancers colorectaux après 50 ans avait diminué grâce au dépistage.Côté prévention, elle consiste essentiellement à dépister les lésions pré-cancéreuses que sont les polypes adénomateux et en faire l’exérèse lors d’une coloscopie, ce qui permet de réduire le risque de cancer de 70 à 90 % à 5 ans.Plus globalement, le mois de mars est consacré audont fait partie le cancer du côlon.De nombreuses opérations sont organisées dans toutes la France, comme le Colon tour de la Ligue contre les cancers : durant tout le mois, quatre côlons géants sillonneront toute la France pour permettre de lever les doutes, les craintes, les préjugés et encourager le dépistage.Crédit photo : By Afag Azizova - Own work, CC BY-SA 3.0