A lire : Vivons plus vieux en bonne santé

Quels leviers actionner dans notre vie quotidienne pour rester le plus longtemps possible en bonne santé ? Vivons plus vieux en bonne santé, signé Sophie Cousin et Véronique Coxam, a pour ambition de répondre à la question, sans pour autant occulter le caractère inéluctable du vieillissement ni tomber dans la formule magique.



Le livre propose tout d’abord de comprendre le vieillissement, « phénomène physiologique qu’il faut commencer par accepter », souligne le docteur Jean-Michel Lecerf en préface de l’ouvrage.



Quels en sont les signes ? Pourquoi surviennent-ils ? Dans une première partie très complète, les auteures font le tour de la question sans tabou, en traitant des troubles sensoriels, physiques et sexuels qui accompagnent l’avancée en âge.



Place ensuite au rôle crucial joué par notre alimentation – Sophie Cousin et Véronique Coxam y consacrent d’ailleurs presque un tiers de l’ouvrage.



En alertant sur les erreurs à éviter, en expliquant le rôle joué par l’alimentation sur notre santé, en pointant les risques sous-estimés que sont la déshydratation et la dénutrition, et en donnant des clefs pour les prévenir.



Les lecteurs trouveront ainsi en page 63 une liste des facteurs de risque, des conseils de prévention page 64, des « trucs et astuces » pour stimuler l’appétit au quotidien pages 68 et suivantes, et la liste des apports nutritionnels adaptés aux seniors à compter de la page 74.



Les aidants ne sont pas oubliés, puisque une liste de conseils pour les aider à repérer la dénutrition figure en page 71.



La suite de l’ouvrage est consacrée à l’activité physique et son rôle indispensable, notamment sur les chutes. Les aidants trouveront là encore des conseils qui leur sont destinés.



Puis à l’entretien du cerveau et du bien-être, avec des zooms sur la dépression, les maladies neurodégénératives mais aussi l’habitat, le sommeil ou la douleur.



Les auteures y explorent notamment des approches non-médicamenteuses, comme l’hypnose ou la musicothérapie, avant de consacrer leur dernier chapitre aux avancées de la recherche en matière de compréhension et de lutte contre le vieillissement.



Plutôt que de rêver d’immortalité, mieux vaut faire les bons choix et devenir les acteurs de sa propre santé, de son bien vieillir, concluent-elles.







Vivons plus vieux en bonne santé ! Des conseils au quotidien pour préserver son capital santé

Sophie Cousin

Broché: 191 pages

Editeur : Quae éditions (26 janvier 2017)

Collection : Au quotidien