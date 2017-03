Un simulateur pour savoir à quelles aides prétendre

Entre les aides de la Sécurité sociale, des caisses de retraite, du conseil départemental ou de la Sécurité sociale, pas toujours facile de s’y retrouver et de savoir celles qui nous concernent. Un simulateur en ligne propose d’évaluer ses droits à 24 aides sociales en moins de 7 minutes.



Lancé par le gouvernement, le simulateur « mes aides » s’avère extrêmement simple d’utilisation.



Pas besoin de renseigner le montant de son loyer ou de sa retraite à la virgule : les informations à fournir à l’application sont plutôt d’ordre général, puisque son objectif n’est pas de calculer le montant des aides mais d’indiquer à l’utilisateur celles auxquelles il peut prétendre.



Concernant les personnes âgées, différentes aides spécifiques sont incluses comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), Paris solidarité pour les Parisiens ou l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie), mais uniquement pour les habitants de Seine-Saint-Denis.



D’autres peuvent également être pertinentes, comme les aides au logement ou à l’acquisition d’une complémentaire santé.



En fonction des résultats, le site renvoie vers le formulaire ad hoc, à remplir sur internet ou à télécharger.



Notons que l’application est en cours de développement et que des améliorations devraient lui être apportées. Elle permet en tout cas de faire un premier tri et d’éviter ainsi des formalités administratives chronophages et inutiles.



Utiliser le simulateur