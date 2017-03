Aidants : une nouvelle plateforme de répit à Aulnay-sous-Bois (93)

Après Le Pré Saint-Gervais, les aidants de Seine Saint-Denis disposent désormais d’une seconde plateforme de répit, située à Aulnay-sous-Bois. « La voix des aidants », gérée par l’association Coallia, a en effet ouvert ses portes le 1er février dernier.



Géré par une psychologue, ce nouvel espace propose toute une palette de services à destination des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.



Individuels d’une part, avec des entretiens pour définir un projet d’accompagnement personnalisé ou encore des ateliers, mais aussi collectifs.



La voix des aidants organise ainsi des temps d’échanges, des groupes de parole, des réunions d’information sur l’accompagnement de son proche ou encore des ateliers collectifs.



Le but étant d’apporter du répit et du bien-être aux aidants, mais aussi de leur permettre de prendre soin d’eux, de prévenir les pathologies liées à l’épuisement et tout simplement de leur offrir du temps (la plateforme travaille en lien avec l’accueil de jour Alzheimer Les trois cerisiers, également géré par Coallia).



La structure s’adresse aux personnes résidant à Aulnay, Bondy, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, les Pavillons-sous-Bois, le Blanc-Mesnil et Drancy.



Infos pratiques

La voix des aidants, 15 rue Tournadour, 93600 Aulnay-sous-Bois

Tél : 07 71 44 24 13

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h.



Consulter la plaquette de La voix des aidants