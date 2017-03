Baluchonnage - relais à domicile : de nouvelles initiatives dans la Creuse et en PACA

Aux Assises nationales du vieillissement ces 7 et 8 mars à Marseille, de nombreuses initiatives et expériences ont été présentées pour relever le défi de la longévité sur les territoires. L'aide et le soutien aux aidants a été particulièrement mis en avant. Avec un zoom sur le "baluchonnage" et sur des équipes de répit à domicile.



Marseille : des relayeurs des proches aidants

Le centre gérontologique départemental des Bouches du Rhône (CDG13) a reçu des financements pour proposer une équipe de répit à domicile composé aujourd'hui d'une coordinatrice et de 6 relayeurs qualifiés dans l'accompagnement de la personne âgée et de ses proches.



L'équipe assure le remplacement de l'aidant au domicile de jour comme de nuit, pour une durée comprise entre 2 et 5 jours. Chaque relayeur/relayeuse travaille 12,5 heures d'affilée.



Le contact s'effectue auprès de la coordinatrice qui organise une visite de préadmission afin d'élaborer le contrat de prestation de service et du devis.



Les aides financières du département pour constituer le service permettent à celui-ci de proposer des tarifs serrés : de 50 à 65 euros par jour et de 65 à 80 euros par nuit, selon les revenus, avec une prise en charge possible dans le forfait "droit au répit" des aidants en complément de l'Apa : allocation personnalisée d'autonomie.



Chaque relais est précédé d'une journée de prise de contact au domicile, en présence de l'aidant, afin de faire connaissance de la maison et s'initier aux habitudes du proche. Un journal d'accompagnement est rédigé tout au long de l'intervention.



"Je suis fière de l'accueil et de la confiance que m'expriment les proches aidants" souligne Khemiche, relayeuse du CDG 13, "dommage que nous ne puissions être plus nombreux pour soulager les proches aidants qui ont besoin de souffler, de se soigner... Le besoin est bien réel."



Contact pour un relais limité à l'agglomération marseillaise : Anaïs Gerbault, coordinatrice, 06 34 20 02 50 - 04 91 12 74 00 - anassif.cdg13@e-santepaca.fr - Centre Gérontologique Départemental 176 avenue de Montolivet BP 50058 13375 Marseille Cendes 12 - www.cgd13.fr



Allô Répit Ouest Creuse

Dans la Creuse, le Conseil départemental a décidé d’expérimenter la prise en charge des prestations d’Allô Répit Ouest Creuse dans le cadre de l’Apa à domicile. Le service est proposé en lien avec une maison de retraite médicalisée : l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Bénévent-L’Abbaye.



Un personnel qualifié de l’établissement (aide-soignant) se rend au domicile de la personne souffrant de troubles liés à la maladie d’Alzheimer notamment et remplace l’aidant à l’identique, jour et nuit. Le service est limité à 30 jours par an et peut être pris en charge (totalement ou partiellement selon le personnel disponible) sur le plan d’aide Apa à domicile du bénéficiaire.



Trois forfaits peuvent être proposés :



Forfait semaine (du lundi au samedi hors jours fériés) : 30 €/jour pour moins de 12 heures, 40 €/jour entre 12 et 24 heures ;

Forfait dimanche et jour férié : 40 € pour moins de 12 heures, 60 € entre 12 heures et 24 heures ;

Forfait week-end : 90 € (48 heures maximum).