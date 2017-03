Intergénération : des vacances partagées... et animées !

Char à voile, concours de mousse au chocolat, promenade à cheval : programme bien chargé pour les résidents de l’Ehpad de Trébrivan, qui partent chaque année en vacances avec des élèves du lycée Rosa Parks de Rostrenen. Une belle aventure humaine en forme d'action intergénérationnelle, récompensée d’un prix Villes amies des aînés en novembre dernier.



Les passerelles entre les deux établissements ne datent pas d’hier. En effet, le lycée Rosa Parks propose une filière services à la personne : les lycéens effectuent donc régulièrement des stages à l’Ehpad de Trébrivan.



Mais les liens se sont fortement resserrés depuis 2013. « Nous partions déjà en vacances avec les résidents », raconte l’animatrice de l’Ehpad, Audrey Gourdet. « Alors nous avons proposé à Anisia Meynier, qui enseigne à Rosa Parks, d’organiser des séjours ensemble. »



Mais au-delà de la semaine de vacances proprement dite, c’est tout le projet qui se construit en commun. Les résidents proposent leurs idées, les lycéens aussi, pour des vacances ajustées au plus près des envies de chacun.



« Il faut parfois faire des compromis. Une des résidentes, âgées de 98 ans et souffrant de troubles cardiaques, rêvait de faire du saut à l’élastique : nous avons plutôt opté pour du char à voile adapté », sourit Audrey Gourdet.



En amont du séjour, lycéens et personnes âgées se rencontrent, avant de partir ensemble au mois de septembre. Une quinzaine de jeunes, une dizaine de résidents, et trois professionnels de l’Ehpad.



Entre activités adaptées à tous, repas partagés, échanges et défis lancés par les aînés, comme le fameux concours de mousse au chocolat, ces vacances profitent à tous.



Ce temps en commun permet de lever les appréhensions des jeunes, leur méfiance par rapport à certaines maladies, indique Audrey Gourdet. Et les plus âgés sont ravis d’échanger sur de nouveaux sujets, de sortir de leur routine.



En septembre 2017, les résidents de l’Ehpad de Trébrivan et les lycéens de Rosa Parks prendront la direction de Branféré, pour un séjour au cœur du zoo, auprès des animaux.



« Tant que nous le pouvons, nous poursuivrons le projet », affirme l’animatrice. « De toutes façons, entre les jeunes qui en parlent aux autres élèves, et les résidents aux autres résidents, impossible aujourd’hui de s’arrêter ! ».