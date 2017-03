Présidentielle : France Alzheimer entre en campagne

Recherche, aidants, poids financier de la maladie, parcours : au tour de France Alzheimer d’entrer en campagne pour l’élection présidentielle, avec un dispositif participatif… et une dose d’humour.



900 000 personnes malades, 3 millions de Français concernés, 600 nouveaux cas par jour… France Alzheimer entend rafraîchir la mémoire aux candidats et leur rappeler qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique, qui touchera directement 1 Français sur 4 de plus de 65 ans en 2025.



Le spot vidéo, qui joue la carte de l’humour et que nous vous laissons découvrir en fin d’article, renvoie sur le site internet de la campagne, baptisée Tous candidats à la maladie.



France Alzheimer y déroule son programme, composé de 23 propositions, et encourage les internautes à voter pour les propositions qu’ils soutiennent, ou à interpeller directement les candidats de son choix directement sur le réseau social Twitter, en cliquant sur un bouton dédié.



Dans le détail, les propositions de l’association portent sur :



la perception de la maladie et des malades ;

l’amélioration du diagnostic ;

l’adaptation du parcours de soins ;

la reconnaissance et le soutien des aidants ;

les coûts liés à la maladie ;

la recherche.

Le site, très complet, offre aussi la possibilité de comparer les propositions de France Alzheimer avec celles des candidats.