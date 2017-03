Les compétences des aidants bientôt reconnues ?

En Europe, 80 % des soins apportés aux personnes en perte d’autonomie ou souffrant d’une maladie chronique le sont par des proches, des membres de la famille, des amis. Le projet européen Track, auquel participent la France, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne, a pour but d’aider ces aidants à accéder à des formations adaptées mais aussi de trouver un moyen d’évaluer et valoriser leurs compétences.



Malgré le fait que plus de la moitié des 11 millions d’aidants français sont actifs, vie professionnelle et vie d’aidant restent difficiles à concilier.



Un aidant sur cinq préfère ainsi taire sa situation auprès de son employeur, et 58 % d’entre eux déclarent avoir du mal à accorder travail et obligations familiales.



C’est à cette difficulté qu’entend s’attaquer le programme Track (pour Training and recognition of informal carers skills, formation et reconnaissance des compétences des aidants), financé par la Commission européenne.



Il s’agit d’une part de proposer des formations adaptées, flexibles et accessibles aux aidants : quand il est compliqué de s’occuper de son proche et de mener sa carrière en parallèle, pas facile de trouver, en plus, le temps de se former.



Mais aussi de développer des méthodes pour évaluer les compétences des aidants afin, in fine, de les certifier de manière à ce qu’elles soient reconnues dans le monde du travail.



Les membres du programme prévoient de présenter leurs recommandations pour la mise en place de cette certification dans le courant de l’année. Reste à voir si elle sera ensuite adoptée au plan national…