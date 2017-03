Trois services de transport adaptés labélisés Handeo

Le label Cap’Handéo Services de mobilité vise à améliorer l’offre de transport des personnes fragilisées par l'âge, le handicap. Il va permettre de repérer les services d’accompagnement adaptés : transports individuels ou collectifs, de porte à porte, d’arrêt à arrêt... Ce label veut rassurer les personnes fragilisées et leurs proches aidants et favoriser leur mobilité, quel que soit l'âge et le handicap.



22 critères pour être rassuré sur la qualité du service de transport

Ce label a été conçu avec des acteurs du handicap (APF, Unafam, UNAFTC), de la mobilité (RATP, Groupe Kéolis, GIHP, Taxis G7) ainsi que les pouvoirs publics (Direction générale des entreprises, Délégation ministérielle de l’accessibilité).



Ses 22 exigences s'articulent autour de 5 thématiques :



Un accompagnement sur mesure par des conducteurs-accompagnateurs compétents,

Des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite,

Un service ponctuel et disponible (confirmation la veille),

En cas d’imprévu, proposition d'une solution alternative,

Formations régulières des professionnels au type de conduite, aux aides techniques, aux handicaps.