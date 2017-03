Maisons de retraite, maisons de quartiers

Comment diminuer la confusion chez les personnes malades Alzheimer qui vivent en institution ? Comment réchauffer l'image de ces maisons de retraite médicalisées ?



On se souvient de l'entreprise "True doors" (vraies portes en Français), qui propose d'habiller les portes de la chambre d'un résident d'un sticker/photo d'une porte qui lui évoque les meilleurs souvenirs ou lui fait plaisir. Ces images colorées cassent complétement la monotonie des couloirs.



Aux Etats-Unis, un directeur a décidé de transformer des chambres de maison de soins en petites maisons de quartier.

Chaque résident ne rentre plus dans une chambre mais dans son logement qui donne sur une petite rue intérieure qui rappelle les quartiers (avec les entrées de chaque "maison").



Le plafond est transformé en ciel numérique, ensoleillé le jour, qui s’assombrit le soir, en rythme avec les horloges biologiques.



Chaque rue de quartier débouche dans la "rue principale" avec le restaurant, le coiffeur.



L'idée est que chaque résident, même désorienté, puisse avoir ses repères. L'agencement de la rue propose des lieux de rencontre "naturels" entre voisins qui peuvent s'inviter, causer (quelques tables ronde et chaises bistrot).



Ces idées sont à associer à un travail sur l'ambiance, les liens entre les habitants, les odeurs (aromathérapie), des espaces jardins (intérieurs, extérieurs), des cuisines ambulantes, des armoires à farfouille (pour la couture, le bricolage, le dessin...).



Ces propositions transforment ces lieux de soin en lieux de vie - lieux d'envie (*) qui donnent donc envie d'y vivre et d'y rester (sans "fuguer").



Découvrez les images sur le site américain Upworthy.com



* : Lieu de vie, lieu d'envie est un des 5 principes du Label Humanitude, 1er label de bientraitance.



Crédits : photos courtesy of Lantern