CONCOURS : 10 places à gagner pour Les résidents, aux Métallos à Paris

Quand les personnes âgées d’un Ehpad inspirent une pièce de théâtre… L’actrice Emmanuelle Hiron a suivi la gériatre Laure Jouatel pendant plus d’un an. De cette rencontre est née la pièce Les Résidents, un spectacle à mi-chemin entre documentaire et théâtre, qui se joue cette semaine à Paris. Agevillage et la Maison des métallos vous proposent de gagner 5 x 2 places pour la représentation de jeudi 23 mars.



Le format est innovant. Emmanuelle Hiron a passé des mois à écouter Laure Jouatel, médecin coordonnateur dans un Ehpad breton, mais aussi à rencontrer les résidents, qu’elle filme en parallèle. Sur scène, son texte répond aux images tirées de ce documentaire.



Un format qui sort du lot, tout comme son objectif.



« L’espérance de vie augmente, le risque de rentrer dans la démence aussi. Notre société prône la jeunesse comme seule valeur « valable », voire acceptable. Que faisons-nous de cette contradiction ? Ce travail autour de la vieillesse, de la dépendance, de la démence et de la mise en institution ne vise pas à donner une, voire des réponses, mais à se poser la question collective de notre rapport à la mort et de ses conséquences.



À (re)mettre aussi au centre de l’attention : "les vieux". "Les résidents", ceux que j’ai rencontrés, filmés et qui ont amené cette réflexion. À parler d’eux, de leur vie », écrit ainsi l’auteure dans sa note d’intention.



Le spectacle se joue du 21 au 26 mars à la Maison des métallos (Paris 11).



Nous vous offrons 5 x 2 places pour la représentation de jeudi soir, à 19 heures.



Pour en profiter, écrivez un mail à Laurie Charlier en mentionnant « concours Agevillage Les Résidents ». Les cinq premiers mails gagneront deux places à retirer à l’accueil du théâtre.



En savoir plus sur l'événement



Bonne chance !