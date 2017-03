Prendre soin des peaux fragiles

Une peau saine constitue une barrière très efficace contre les agents pathogènes et les facteurs irritants. En vieillissant, la peau devient plus fragile, des lésions peuvent survenir plus souvent et le processus de cicatrisation est ralenti.





Incontinence et soin de la peau

Les personnes incontinentes dépendantes sont plus exposées aux agressions externes de la peau telles que les pressions (longues périodes en position assise ou allongée), l’humidité (macération d’urine particulièrement irritante pour la peau) ou les frictions (vêtements, protection de mauvaise qualité ou mal ajustée).





Une peau saine participe à un bien-être global

Un grand nombre de problèmes de peau liés aux conséquences de l’incontinence peuvent être évités à l’aide soins appropriés et préventifs.





Nettoyer

Si la peau de votre proche est fragile, évitez les savons agressifs et préférez les produits sans rinçage : le contact fréquent avec de l’eau chaude et l’utilisation du savon provoquent une sécheresse cutanée.

Faites particulièrement attention aux zones sensibles : soyez délicat sur les orifices et les plis.

Ne frottez pas trop fort, cela peut occasionner des irritations.

Dans la mesure du possible, laissez votre proche faire sa toilette. Toutefois, s’il a besoin d’aide, guidez-le dans ses gestes, sans le brusquer. Eventuellement, montrez-lui les gestes à accomplir.

Enfin, si votre proche a des zones très sensibles (zones irritées ou lésées par exemple), vous pouvez faire sa toilette et le laisser s’occuper lui-même de ces zones.

Rincer

Dans le cas d’une toilette au savon, il est important de bien rincer le corps de votre proche pour éviter les irritations.

Sécher

Pour ne pas agresser la peau, ne frottez pas au risque de créer une irritation mécanique, mais tamponnez avec la serviette.

Puis séchez correctement partout, en particulier dans les plis.

Enfin, pensez à hydrater la peau pour la protéger.





3 incontournables pour la toilette

Lors des changements de protections : utiliser des lingettes pré-imprégnées pour adultes. De grande taille, elles sont adaptées aux soins fréquents de la zone périnéale.





TENA Wet Wipe – Lingette 29x22cm





Pour les patients alités et la toilette au lit : préférer des produits « tout-en-un » qui nettoient, hydratent, protègent.











Pour les irritations : appliquer une crème réparatrice au zinc.





Crème au zinc TENA Zinc Cream – 250ml





Les produits sont disponibles en pharmacie, magasin de matériel médical, sur des sites de vente en ligne ainsi que la boutique TENA

