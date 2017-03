Aidants : des outils pour passer le relais en toute sérénité

Comment passer le relais à un professionnel de l'aide à domicile en toute sérénité ?

Une évidence : l'intervention se prépare et se suit !



Evaluer la situation - Mettre par écrit

A côté des outils professionnels de repérage de la situation des aidants (Rosa), plusieurs questionnaires existent comme ceux qui sont présentés page 45 et 47 du rapport de la député J.Huillier sur le répit à domicile, les relayeurs.



Ils précisent les conduites à tenir pour :



la vie de la maison (vêtements, linge de maison, fonctionnement des appareils ménagers, chauffage, électricité, eau, télévision, internet..),

les habitudes de la personne aidée, ses préférences, sa journée type, ses rituels, ses aversions, les sujets de conversation à privilégier (familles, enfants, petits-enfants, vie professionnelle, hobby)...

les médicaments : ordonnance (attention toutefois au respect du secret médical), rangements, pilulier.

Cet outil sera precieux pour les différents professionnels qui interviennent comme pour les proches aidants.Il est de plus dématérialisé avec des applications en ligne.Ce cahier de liaison qui reste à domicile, ne doit comporter que des informations factuelles, claires et concises (prise de repas ou non, humeur positive ou non, participation ou non, agitation ou non, visites...) et pas des opinions ou des jugements de valeur sur la personne fragilisée.Chaque intervenant à domicile, chaque proche aidant devrait consulter ce cahier à son arrivée et le mettre à jour le cahier de liaison à la fin de l’intervention.La personne aidée est invitée à y participer si elle le souhaite, si elle le peut.