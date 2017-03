Guérir Alzheimer : comprendre et agir à temps par le Dr Michael Nehls

Dans la droite ligne du succès du livre "Le charme discret de l'intestin", voici un ouvrage dense, scientifique mais abordable et joliment illustré pour vivre avec la maladie d'Alzheimer et juguler ses symptômes invalidants.



Sans culpabiliser, sans opposer les thérapeutiques (France Alzheimer continue de militer contre le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer, en écho à la tribune de grandes sociétés françaises de neurologie, psychiatrie, gériatrie, et la Fédération des centres mémoire), des voix s'élèvent pour mettre en avant des approches nouvelles.



Le Dr Michael Nehls, chercheur en génétique moléculaire, ancien directeur d'une société de bioetchnologie, présente dans cet ouvrage plusieurs études menées aux Etats-Unis, en Finlande, sur l'importance du mode de vie et son impact positif (ou non) sur la maladie, prise aux stades précoces.



Le postulat : la neurogénèse et le potentiel vital de chaque individu.

A tous les âges de la vie, des neurones se fabriquent... d'autant plus facilement que le mode de vie est favorable à cette neurogénèse en terme de diminution du stress, d'alimentation adaptée, d'activité physique soutenue, de vie sociale impliquante.



L'auteur est convaincu qu'une molécule ne fera pas de miracle seule. Il explique que les pistes génétiques identifiées dans la maladie d'Alzheimer sont des accélérateurs de mécanismes qui peuvent être freinés par de nouvelles habitudes de vie.



Le Dr Nehls met en lumière différentes pistes et études qui ont inversé le processus dégénératif chez les patients qui les ont suivis.



Combiner plusieurs actions et bousculer ses habitudes de vie : les conseils du Dr Nehls

Diagnostiquer tôt la maladie pour faire évoluer rapidement des (mauvaises) habitudes de vie et mieux "faire face". S'engager dans sa thérapie personnalisée avec l'appui d'un médecin (qui va aussi lutter contre les infections, bucco-dentaires notamment). Conjuguer plusieurs approches et notamment :

une alimentation pauvre en graisses animales, en sucres rapides et riche en oligo-éléments, huiles (olive, coco), enrichie en vitamine D ;

une activité physique quotidienne : 3 kilomètres de marche (au soleil pour synthétiser la vitamine D). Page 110, le Dr Nehls rappelle qu'une heure de télévision par jour augmente de 30 % le risque Alzheimer (voir l'édito la TV tue) !

Une vie sociale remplie avec de nombreux contacts sociaux et des projets impliquants.



Comme le Sida et de nombreuses maladies chroniques, le livre offre l'espoir de vivre et bien vivre, avec cette terrible maladie d'Alzheimer.



Guérir Alzheimer : Comprendre et agir à temps

Michael Nehls

1 février 2017

