Biennale du design de Saint-Etienne : une chambre expérimentale pour les seniors

Alors que la ville de Saint-Etienne prépare l’ouverture de sa Cité des aînés en 2019, la 10ème édition de la biennale internationale de design met un coup de projecteur sur la chambre des personnes âgées de demain.



Cité des aînés, off de la Biennale du design de Saint-Etienne

Du 9 mars au 9 avril 2017

32 rue de la Résistance à Saint-Etienne

Entrée gratuite

Les travaux doivent débuter cet été. En moins de deux ans devra sortir de terre un ensemble de bâtiments entièrement conçus pour accompagner les personnes âgées au fil de leur vieillissement, en offrant logements adaptés et vie de quartier.La future Cité des aînés se composera en effet de 12 logements adaptés, 35 appartements en résidence autonomie et 159 chambres en Ehpad, mais aussi de lieux de vie collectifs extérieurs : un jardin thérapeutique partagé, une rue piétonne et commerçante, un restaurant et salon de thé, une salle d’activité physiques adaptées, un espace bien-être, des boutiques…En attendant que le projet se concrétise, il est d’ores et déjà possible de visiter une chambre expérimentale, où sont présentés des innovations pensées par des entreprises de la région pourLes visiteurs pourront ainsi y découvrir une canne de marche connectée intelligente, qui analyse les habitudes de son utilisateur pour détecter les situations anormales, un appareil pour nettoyer rapidement et efficacement les prothèses dentaires ou encore des systèmes d’éclairage permettant de reproduire les rythmes circadiens (jour/nuit) ou de faire des séances de photothérapie.En parallèle, est organisée toute une(prévention des chutes, offres de répit pour les aidants, nutrition…).