430 euros pour une paire de lunettes

L'Observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale s'adressent aux 70 % de français qui portent des lunettes ou des lentilles, à 96 % des plus de 50 ans qui déclarent avoir des troubles de la vision.



Publié par la Drees, le 1er rapport analyse les coûts des verres et montures (équipements optiques) dont le prix moyen s'élève à 434 €.

Les verres unifocaux sont près de 3 fois moins onéreux que les verres multifocaux : en 2014 le prix moyen d’une paire de lunettes avec deux verres unifocaux est de 316 €. C’est près de deux fois plus (613 €) pour une paire de lunettes avec deux verres multifocaux.

Les prix des lunettes ont augmenté de 1,35 % par an en moyenne entre 2006 et 2014. Mais l'augmentation de la demande de lunette a fait progresser le marché de 59% sur la période.



Financement de ces équipements

La Sécurité sociale ne prend en charge que 4,3% de la dépenses, viennent ensuite les complémentaires santé pour 71,6% et 24,1% pour les ménages.

Face aux coût des lunettes et lentilles, près d’un adulte sur dix en 2014, a renoncé à en acheter pour des raisons financières, et ce malgré la couverture d'une complémentaire santé privée.

La prise en charge financière des équipements optiques et auditifs fait d'ailleurs partie des annonces de campagne de certains candidats à l'élection présidentielle.



Au 12 700 magasins d'optique (en forte croissance entre 2003 et 2013), viennent s'ajouter les opticiens qui se déplacent à domicile, en EHPAD (Etablissements pour personnes âgées dépendantes) et les sites d'achats en ligne sur Internet facilités par la loi Hamon, mais qui nécessitent des mesures fiables (écart pupillaire).



