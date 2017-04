Ce qui change au 1er avril

Comme chaque année, le 1er avril apporte son lot de changements : prestation sociales, travaux, prix du gaz… Le point sur les mesures et les tarifs désormais en vigueur.





Revalorisation des prestations sociales

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ;

l’allocation adulte handicapé (AAH) ;

les pensions d'invalidité ;

l’Asi (allocation supplémentaire d'invalidité).

Des mesures pour le logement

Un grand nombre d’entre elles ont augmenté de 0,3 %, et notamment :Les pensions de retraite devraient quant à elles être revalorisées au 1octobre.Les, appliqués par Engie et qui concernent 5,8 millions de consommateurs, baissent de 0,73% en moyenne.A noter : désormais, l’ensemble des logements devront bénéficiant du chauffage collectif être dotés de, afin que chacun paye uniquement ce qu’il consomme.Si vous avez le projet de faire des travaux d’aménagement ou d’adaptation de votre logement, sachez que désormais, l’ensemble des professionnels du bâtiment et de la rénovation qui interviennent à domicile doivent(taux horaire de main-d’œuvre, frais de déplacement, coût du devis le cas échéant…).Ils sont aussi tenus de vous, reprenant les informations jusqu’ici indiquées dans les devis et/ou ordres de réparation.