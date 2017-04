Solidarité : des solutions pour construire un réseau de proximité

57 % des Français sont préoccupés par l’accompagnement de leurs parents âgés. Parce qu’ils n’habitent pas toujours à côté de leur proche qui se fragilise, parce qu’il n’est pas aisé de concilier vie professionnelle et aide à son parent, le voisinage peut devenir un véritable appui de proximité. Gros plan sur trois bonnes idées pour faciliter la construction d’un réseau d’entraide entre voisins.



On ne présente plus Voisins solidaires. Lancée il y a huit ans déjà par le créateur de la Fête des voisins, ce dispositif simple mais efficace vise à outiller les personnes qui souhaitent se mobiliser autour d’un (ou plusieurs !) de leurs voisins âgés.



Le site met à disposition des outils – affiches, annuaire des voisins, planning, panneau de petites annonces, campagnes spécifiques pour l’hiver ou les fortes chaleurs… - afin de faciliter l’organisation de cette solidarité de proximité.



L’ensemble de ces supports est téléchargeable gratuitement sur le site de Voisins solidaires (rubrique boîte à outils).



Voisin-age a également pour vocation de tisser des liens à l’échelle du quartier. Cette initiative imaginée en 2007 par les Petits frères des pauvres s’appuie sur un site internet dédié, pour mettre en relation les « voisineurs » et les « voisinés ».



Un véritable réseau social en ligne pour se rencontrer « en vrai », basé sur la proximité, la réciprocité et la liberté.



Découvrir Voisin-Age en images





Le tout nouveau venu,, repose sur un dispositif similaire. A l’origine, ma-residence.fr est un réseau social entre voisins, qui vise à encourager l’échange et l’entraide sans notion d’âge.Le nouveau dispositif s’intéresse plus spécifiquement aux personnes âgées. Il sera testé dès ce mois-ci à Courcouronnes, et fonctionne en lien avec les acteurs de l’action sociale du territoire (collectivités, CCAS, Clic, associations, téléassisteurs, etc.).L’enjeu ? Lutter contre l’isolement des personnes âgées et de répondre aux enjeux de la perte d’autonomie enEn attendant que Solidar’IT se développe, le réseau ma-residence.fr permet déjà aux habitants des autres villes de tisser des liens entre voisins.