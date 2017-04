Tous piétons : à tout âge, se déplacer en toute sécurité

On le sait, marcher c’est bon pour la santé. Mais en ville comme à la campagne, les piétons restent vulnérables, en particulier quand ils sont âgés. Sur internet ou lors d’ateliers, le programme Tous piétons a pour ambition de sensibiliser aux risques mais surtout de donner conseils et astuces pour se déplacer en toute sécurité.



Equipe de quatre, buzzer, animateur, réponses en images… A compter du 13 avril, les Français pourront participer à des ateliers organisés par la Prévention routière pour jouer à un nouveau jeu, Questions pour un piéton.



Un outil ludique pour parler d’un vrai sujet de société, la vulnérabilité des piétons sur la route, en particulier quand ils sont âgés.



Les plus de 65 ans sont en effet surreprésentés dans les accidents piétons, d’autant que la marche constitue leur mode de déplacement principal.



Un jeu qui se décline aussi en ligne sur le site Touspietons.fr, via lequel les internautes pourront se défier sur le web.



Accessible à tous, le site propose aussi de répondre à un quiz pour tester sa mobilité et de bénéficier de nombreux conseils en matière de sécurité, mais aussi de santé.



La mobilité des plus âgés représente un enjeu essentiel, rappelle Patrick Jacquot, président de l’association Attitude prévention : « avec le dispositif Tous piétons, nous œuvrons pour rendre les seniors plus attentifs et plus sereins dans leurs sorties piétonnes, une façon de réduire les risques, mais aussi d’encourager la marche, bonne pour leur santé, et de combattre l’isolement ».