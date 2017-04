Aidants de malades Parkinson : des formations, des soutiens 7 jours sur 7

À l’occasion de la Journée mondiale Parkinson, le 11 avril, France Parkinson organise une cinquantaine d'événements dans toute la France entre avril et mai.

L'occasion d’informer les malades et leurs proches, de sensibiliser le grand public et de faire entendre leurs voix auprès des pouvoirs publics.



Echanger de 18h00 à 22h00, 7 jours sur 7

Le pôle régional de Toulouse sur les maladies neurodégénératives a ouvert une ligne téléphonique pour les proches d'une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative. Besoin de parler, échanger, obtenir des informations : vous pouvez composer le 0806 806 830. La ligne est ouverte de 18h00 à 22h00, et des professionnels sont à votre écoute, 7 jours sur 7 (Coût d’un appel local).

En savoir plus sur la page Facebook du Pôle Maladies neuro-dégénératives.



Form@Parkinson

Cette plateforme internet de Elearning apporte une réponse aux souhaits de formation à distance des malades, de leurs proches mais aussi des professionnels qui les accompagnent.

Form@Parkinson présente les caractéristiques de la maladie, les symptômes, les traitements existants...

Les contenus, vidéos, infographies , animations 2D et quizz, sont validés par des professionnels de santé spécialisés dans la maladie de Parkinson.

Les cours durent de 15 à 45 minutes en fonction de la complexité du sujet abordé.

Par son compte utilisateur, l'apprenant peut enregistrer son avancement dans les chapitres de chaque cours.

Cette plateforme a été co-financée par le Ministère des affaires sociales et de la santé, la Direction générale de la santé (DGS), la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la Fondation Spoelberch.



Accédez au site formaparkinson.fr



Ndlr : Pour la maladie d'Alzheimer voir le Mooc du Pr Belmin.