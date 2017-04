Nuit et WE : test d'un numéro unique pour appeler un médecin

Le délai pour un rendez-vous médical chez un spécialiste libéral s'est aggravé passant en cinq ans de 48 à 61 jours, la palme en ophtalmologie avec un délai d’attente moyen de 117 jours en 2017. Pour un rendez-vous chez un généraliste le délai est maintenant de 8 jours (4 jours en 2012).



Ces délais d'attente sont la première cause de renoncement aux soins, juste avant le coût des visites. Ils peuvent expliquer le recours inapproprié aux urgences des hôpitaux pour les plus âgés.



Un seul numéro : le 116 117 dans 3 régions

Face à la multiplicité des numéros d’appels pour un médecin de garde, différents dans chaque département (numéros à quatre ou à dix chiffres, le 15, etc.), le ministère de la santé lance un nouveau numéro gratuit pour joindre un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux : le 116 117.

Il est ouvert tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés

Les régions couvertes sont les Pays-de-la-Loire, la Corse et la Normandie. Le déploiement national de ce numéro est prévu d’ici fin 2017.



Le 116 117 apporte une réponse médicale personnalisée : un conseil médical, l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde, l’organisation d’une visite à domicile, la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire. Dans ce cas, le transfert se fera automatiquement.



Pour les urgences graves, le 15 reste disponible 7j/7 et 24h/24. Et en cas de doute sur la gravité de la situation, il faut continuer de composer le 15.