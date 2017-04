Dossier : l'aide à la complémentaire santé

L’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, ou ACS, permet aux personnes disposant de peu de ressources de payer moins cher leur mutuelle, tout en bénéficiant d’avantages supplémentaires. Le dispositif en détails.





Pour qui ?



Pour quel montant ?

Quelles complémentaires santé ?

Quels avantages ?

Aucun frais à avancer chez le médecin

Tarif de consultation sans dépassement d’honoraires même si le médecin est conventionné en secteur 2 (sauf cas particuliers comme une visite en dehors des heures habituelles de consultation)

Dispense de la franchise de 1 euro par consultation

Réductions sur les factures de gaz et d’électricité



Comment faire la demande ?

photocopie de la carte Vitale et attestation Vitale ;

copie de la pièce d’identité ;

avis d’imposition ou de non-imposition ;

justificatif de domicile.

L’ACS est attribuée sous conditions de ressources, aux personnes dont les revenus sont modestes, mais cependant trop élevés pour bénéficier de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire).(allocation de solidarité aux personnes âgées, ex minimum vieillesse), en font partie.Il faut également résider en France.Après 60 ans, l’ACS se monte àCette aide est versée sous forme de chèque à transmettre à la mutuelle choisie. Il ne restera qu’à régler la différence.Le système fonctionne avec une liste depour leur bon rapport/qualité prix.Comme avec n’importe quelle mutuelle, il est possible de choisir entre plusieurs niveaux de remboursement. Les différences se jouant sur le remboursement de l’optique, des prothèses auditives et des soins et prothèses dentaires.En plus du chèque, qui peut rembourser jusqu’à 50 % du prix de la mutuelle, l’ACS permet de bénéficier d’avantages supplémentaires :Grâce à un formulaire à télécharger ou à, qu’il faudra compléter des pièces justificatives suivantes pour une première demande :Pour les situations particulières ou les renouvellements, d’autres justificatifs peuvent être demandés.Le dossier complet doit être retourné à la caisse d’assurance maladie.Pour trouver les coordonnées de votre caisse d’assurance maladie, composez le 36 46 ou cherchez Cram dans notre annuaire