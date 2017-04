Doit-on continuer à payer la maison de retraite en cas d'hospitalisation ?

La question de notre lecteur

La réponse d'Agevillage

Ma belle-mère est en maison médicalisée. Elle a été hospitalisée trois semaines. Surprise ce soir en allant régler : on ne m'a rien réduit sur ma facture. Est-ce normal ?Il faut relire le contrat d'hébergement que vous (ou votre mère) avez signé lors de son entrée dans cet établissement. Les dispositions concernant la facturation durant les périodes d'hospitalisation doivent y être précisées.En règle générale, le résident, même hospitalisé, continue de payer le tarif hégergement (minoré du prix du forfait journalier hospitalier, soit 18 euros, à compter du quatrième jour d'hospitalisation pour les places non habilitées à l’aide sociale).Le tarif dépendance, également facturé aux résidents, est généralement déduit dès le premier jour).Mais encore une fois, tous ces éléments doivent être précisés dans le contre d'hébergement.: en cas de clause abusive, vous pouvez vous adresser à la DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes).