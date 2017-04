Ascenseurs, élévateurs, monte-escaliers : suivez le guide

Est-il nécessaire de quitter son logement quand on perd en mobilité et qu’il devient trop difficile de monter les escaliers ? Pas nécessairement : diverses solutions (ascenseurs, plateformes élévatrices, monte-escaliers…) peuvent être mises en œuvre pour faciliter le quotidien des personnes âgées. Pour prendre la bonne décision, suivez le guide !



Sauf à habiter dans un appartement ou un logement de plain-pied, la question de l’accès aux étages finit nécessairement par se poser quand on avance en âge.



Dans une maison individuelle, deux solutions : installer une chambre et une salle d’eau au rez-de chaussée, ou un dispositif d’accès aux étages, comme un monte-escalier, une plateforme élévatrice ou même un ascenseur.



Pour faire son choix, différents paramètres méritent d’être pris en compte : le coût des travaux, leur complexité, les aides financières possibles, la valeur, aussi, que ces aménagement vont apporter à votre bien immobilier.



Le guide Bien vieillir chez soi : guide des solutions de mobilité verticale dans le logement a pour vocation de vous accompagner dans cette prise de décision.



Des questionnaires succincts permettent tout d’abord de déterminer si des travaux d’adaptation du logement sont nécessaires, puis chaque type d’appareil est détaillé :



En qui consistent-ils ?

Quelles sont les normes, les exigences réglementaires en la matière ?

Quel coût à prévoir ?

Quel est le degré de complexité des travaux d’installation et de finitions ?

Quel impact sur une revente éventuelle ?

Enfin, la dernière partie du guide précise l’ensemble despour de tels travaux.Bien entendu, l’objectif est de convaincre les lecteurs de franchir le pas, puisque le guide est publié par la Fédération des ascenseurs.Reste qu’il compile, qui seront toujours utiles pour prendre la décision d’installer un appareil élévateur… ou pas.A noter : les informations s'adressent aussi aux locataires et aux personnes habitant dans des immeubles.