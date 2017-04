Le bien vieillir à domicile est aujourd’hui une préoccupation importante des seniors. En effet, la majorité d’entre eux souhaite rester chez eux le plus longtemps possible. Ils y ont leurs petites habitudes et s’y sentent bien. Mais ce n’est pas toujours rassurant pour leurs enfants de les savoir seuls, surtout s’ils habitent loin.

Le Groupe La Poste se mobilise pour permettre à tous de bien vieillir à domicile, en toute sérénité.

Comment ? Grâce au facteur, personnage de confiance, familier et proche, qui devient acteur du lien social : au cours de ses visites régulières il contribue au besoin de socialisation des personnes âgées.





Des visites de lien social du facteur, le coeur de l'offre





1 à 6 fois par semaine, au cours de leur tournée, les facteurs passent chez les personnes âgées ou isolées pour prendre de leurs nouvelles et en donner à leurs proches, grâce à un compte rendu systématique. Ensemble, ils partagent un moment de convivialité qui vient agrémenter leur quotidien de petites discussions. Comme le dit Samir, facteur à Saint Brevin « Cela permet de rassurer les proches ne pouvant accompagner leurs parents dans leur vie quotidienne et c’est aussi un très joli moment de convivialité ».

Si cette nouvelle dimension de la tournée des facteurs s’inscrit dans la continuité de leur métier, elle en décuple les bénéfices : les personnes âgées sont entourées par des personnes de confiance, leurs enfants sont rassurés par les nouvelles qu’ils reçoivent après chaque visite et les facteurs sont fiers de rendre service à tous.



Un grand nombre de personnes ne sont pas rassurées à l’idée que leurs parents âgés habitent loin et seul. Elles s’inquiètent, souhaiteraient savoir s’ils vont bien, s’ils n’ont besoin de rien. C’est pour cette raison que Le Groupe La Poste et son entreprise Veiller sur mes parents , ont décidé de proposer un service qui place le facteur comme acteur du lien social.. Ensemble, ils partagent un moment de convivialité qui vient agrémenter leur quotidien de petites discussions. Comme le dit Samir, facteur à Saint Brevin « Cela permet de rassurer les proches ne pouvant accompagner leurs parents dans leur vie quotidienne et c’est aussi un très joli moment de convivialité ».Si cette nouvelle dimension de la tournée des facteurs s’inscrit dans la continuité de leur métier, elle en décuple les bénéfices : les personnes âgées sont entourées par des personnes de confiance, leurs enfants sont rassurés par les nouvelles qu’ils reçoivent après chaque visite et les facteurs sont fiers de rendre service à tous.

Un professionnel à votre service

Pour remplir cette mission de service, les facteurs sont formés spécifiquement aux relations avec les personnes âgées. Le parcours de formation, conçu en partenariat avec le Gérontopôle Autonomie et Longévité des Pays de la Loire, leur apprend à adopter une bonne posture d’écoute et à adapter leur attitude.





La téléassistance



Ce centre peut, en cas de problème, appeler les proches, prévenir les secours, ou transmettre les coordonnées de professionnels à contacter pour tous les petits dépannages de la vie quotidienne.



Pour assurer un service complet, Veiller sur mes parents s’appuie sur l’expertise d’Europ Téléassistance. En complément des visites du facteur, les personnes âgées bénéficient, d’un équipement connecté à un centre de veille et d’assistance, disponible 24h/24 et 7j/7.Ce centre peut, en cas de problème, appeler les proches, prévenir les secours, ou transmettre les coordonnées de professionnels à contacter pour tous les petits dépannages de la vie quotidienne.

Conclusion





En conclusion, Veiller sur mes parents est un bon moyen de rassurer les parents, comme leurs proches. Ainsi, il favorise le « bien vieillir à domicile ».

Pour en savoir plus : laposte.fr/veillersurmesparents ou appelez le 01 41 85 97 91 (service gratuit + prix appel)





*Une entreprise du Groupe La Poste. L’offre Veiller sur mes parents est éligible au crédit d’impôt applicable aux services à la personne, dans les conditions défi nies par la législation en vigueur.