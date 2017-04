Edito : mobilisations pour voter

On le sait : les personnes âgées comptent parmi les électeurs les plus assidus. 87 % d’entre elles se sont en effet rendues aux urnes lors des scrutins de 2012.



Rappelons que les personnes sous tutelle ou curatelle conservent leurs droits civiques, dont le droit de vote, même si dans certains cas, le juge des tutelles supprime ce droit, selon l’avis du médecin consigné dans le certificat médical circonstancié. Exercer son devoir citoyen est aussi un bon moyen de lutter contre les discriminations liées à l'âge, la maladie, le handicap.



Sans éviter que les élections sont aussi des moments de discussion parfois animées entre les citoyens, les générations, sur les différentes personnalités, les programmes (autour des enjeux du vieillissement notamment). L'occasion de s'interroger sur ses droits (en santé) et ses devoirs (mobilisation citoyenne, intergénérationnelle, Silver culture, économie circulaire, recyclage...)



Et quand le bureau de vote est loin de son lieu de résidence, quand il est installé dans un endroit moins accessible, un coup de main peut s’avérer nécessaire pour les personnes fragilisées.



On peut voter par procuration.

On peut faire appel aux proches, à un professionnel de l'aide à domicile.



On peut aussi faire jouer la solidarité locale.



Monalisa et ses équipes citoyennes sont à pieds d'oeuvre.



De son côté, Guillaume Hamon (ça ne s'invente pas), à Ploubezre dans les Côtes d'Armor, a décidé d'emmener gratuitement dans les bureaux de vote les personnes isolées, notamment les plus âgées, mais aussi les jeunes, lors des deux tours de la présidentielle, les 23 avril et 7 mai.



Et il a fait des émules dans d'autres villes de Bretagne, à Marseille ou à Paris.



Allez, personnes âgées, proches aidants, familles, professionnels : tous citoyens, tous électeurs !