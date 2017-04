La joie de vieillir de Martine Groult aux éditions Lanore

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour oser. L'auteur Martine Groult partage sa découverte, tardive, de l'audace de vivre et donc vieillir !



Oser réaliser son rêve en se laissant guider au gré des lectures, rencontres.

Oser partager.

Oser devenir inspirant en s'inspirant justement des ces acteurs, écrivains, artistes... eux aussi inspirants. « On met longtemps à devenir jeune » disait Picasso.

Oser se désencombrer vers la sobriété heureuse de Pierre Rahbi.

Oser prendre soin de son corps comme on prend soin de son enfant, comme le souligne Alexandre Jollien.

Oser lâcher prise

Oser changer ce que l’on peut changer et accepter ce que l’on ne peut pas changer.

Oser "Etre l’ami de soi-même" car "tu ne seras jamais seul" selon Sénèque.



L'auteur raconte son parcours, son audace à changer, prendre ses risques et s'interroger : "quelles traces positives ai-je envie de laisser ?".



Un ouvrage positif, sans être lénifiant, que l'on peut partager avec son proche qui décroche et risque de glisser dans la déprime.

Martine Groult24 mars 2017Broché: 176 pagesEditeur : FERNAND LANORE (24 mars 2017)Collection : Ginkgo