Equipages : quand les seniors sont les moteurs de la vie du quartier

A Lyon comme ailleurs, les associations qui proposent des activités aux personnes âgées ne manquent pas. Mais dans le quartier de Saint-Just, sur la colline de Fourvière, Equipages a une tout autre ambition. Créé par et pour les seniors, il leur redonne le rôle de créateurs de liens.



Tout a commencé il y a deux ans. Interrogés sur leurs envies quant à la programmation du centre social Saint-Just, les seniors ont été unanimes : ce qu’ils souhaitaient, c’était tout simplement trouver leur place au sein du quartier.



Une demande aussitôt entendue par l’équipe. Mais plutôt que d’ouvrir un espace dédié aux seniors comme il en existe tant d’autres, elle leur propose de le créer eux-mêmes.



Ainsi, une quinzaine d’habitants âgés du quartier travaillent avec l’équipe sur la conception d’un lieu innovant, imaginé comme une plateforme de création de lien, un lieu de vie où l’on peut se croiser, se rencontrer, quel que soit son âge.



Quelques mois plus tard, Equipages naît. Le principe ? Un espace partagé entre les habitants du quartier, dont la programmation est à l’initiative des seniors, que chacun peut fréquenter selon ses envies et sa disponibilité.





Tout un quartier mobilisé

Construire ensemble

Ateliers numériques, couture, art floral, goûters, repas partagés, bibliothèque, ludothèque, salle d’exposition… Grâce à un système d’agenda partagé, chacun propose, organise à sa guise, pour une activité ponctuelle ou plus pérenne.Mais très vite, Equipages est à l’étroit dans les locaux du centre social. Aussi, à peine trois mois après son ouverture, la décision est prise : le lieu aura une adresse bien à lui.Douze habitants âgés de 30 à 70 ans se mobilisent pour parler du projet dans le quartier. Si le gros des travaux est assuré par un architecte, ce seront les utilisateurs d’Equipages nouvelle version qui décideront de l’aménagement intérieur, de la décoration…Et la mobilisation ne s’arrête pas là, puisque le projet a pu aboutir grâce à une campagne deUne quarantaine d’habitants de Saint-Just y ont contribué, pour des montants allant de 5 à 150 euros.Des ateliers bricolage ont permis de retaper des meubles destinés au lieu, un habitant a créé le logo, un autre le flyer… Comme pour le programme des activités,Depuis l’ouverture du nouveau local, le succès du concept se poursuit : 300 personnes ont participé à la fête de quartier, le vide-grenier comptait 140 stands, et les seniors du quartier organisent a minima trois activités chaque semaine.Né d’une volonté partagée, Equipages continue à se construire ensemble, en équipe entre les âges… Une belle initiative récompensée d’un prix Ville amie des aînés en 2016