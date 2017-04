Les aides financières à domicile : quelle aide pour quel besoin ?

Mal connues, mal comprises, les aides financières visant à compenser une perte plus ou moins grande d’autonomie sont nombreuses. Le point pour y voir plus clair.





Je suis globalement autonome, je me déplace seul, mais j’ai besoin d’un peu d’aide, pour faire mon ménage par exemple, ou mes repas.

J’ai besoin d’aide pour les actes de la vie courante, comme me lever, faire ma toilette, m’habiller.

J’ai besoin d’aide pour me déplacer, je ne conduis pas et ne suis pas à l’aise dans les transports en commun.

J’ai peur de tomber en étant seul chez moi.

Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide, versée par votreou votre. Elle pourra financer, par exemple, une aide-ménagère ou du portage de repas.Renseignez-vous directement auprès de ces organismes.: l’aide sociale départementale est récupérable sur succession, si l’héritage dépasse les 46 000 euros.Elle est versée par votre, après évaluation précise de vos besoins, sans conditions de ressources.La somme allouée sert à payer un plan d’aide fixé par le département, selon les besoins : par exemple, 10 heures d’aide à domicile par semaine. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour autre chose que ce qui est fixé dans ce plan d'aide.Vous pouvez retirer un dossier auprès de votre, duou du: l’Apa n’est pas récupérable sur succession, vos héritiers n’auront pas à rembourser les sommes perçues.L’(voir ci-dessus) peut financer des aides à la mobilité, si vous y êtes éligible.Renseignez-vous aussi auprès de votre: les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des navettes ou des solutions de transport accompagné à destination des seniors.Pour éviter les chutes, il faudra peut-être, en ajoutant des barres d’appui ou un monte-escaliers.Tous ces aménagements peuvent être financés au moins en partie, via desspécifiques, desou grâce à unPour être conseillé, contactez le Point Rénovation Info Service le plus proche ou appelez le 0820 15 15 15 (0,05 €/min + prix de l’appel).Consulter la liste des équipements éligible au crédit d’impôts Et pour pouvoir donner l’alerte en cas de besoin, ou tout simplement être rassuré en cas de doute, vous pouvez opter pour laElle peut être financée par l’ou une. Dans tous les cas, renseignez-vous au Conseil départemental.ou souhaitez échanger avec un professionnel au sujet de ces différentes aides, n’hésitez pas à faire appel au Clic (centre local d’information et de coordination) le plus proche ou au CCAS (centre communal d’action sociale de votre commune).Vous pouvez aussi nous poser votre question par mail , nous mettrons tout en œuvre pour y répondre.N’oubliez pas non plus nos forums , où vous pourrez échanger entre internautes sur ces sujets.